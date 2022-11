In aiuto concreto per le famiglie dalla Regione Lazio

Contributo regionale per libri di testo

«La Regione Lazio è con i ragazzi e le loro famiglie per aiutarli nella spesa per i libri di testo.

Tutte le famiglie con redditi fino a trentamila euro potranno usufruire infatti di un contributo di 150 euro per le scuole medie e di 200 euro per le superiori, anche per l’acquisto di libri usati.

Una bella notizia che arriva in un momento di evidente difficoltà e che siamo certi permetterà di tirare un sospiro di sollievo alle tantissime famiglie che non riescono a mantenere le spese scolastiche per i propri ragazzi. Un’iniziativa per cui ringrazio il presidente Nicola Zingaretti per aver concretizzato uno dei nostri obiettivi: sostenere i giovani e le loro famiglie, combattendo le disuguaglianze e difendendo il diritto allo studio per tutti, senza alcuna distinzione. Un’occasione per augurare un ottimo e proficuo anno scolastico ai ragazzi, alle loro famiglie, al corpo docente e a tutti gli operatori della scuola». Così Marta Leonori, capogruppo del Partito Democratico in consiglio regionale.