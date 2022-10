Regione, per D’Amato è un errore aver tolto le mascherine in ospedale

“Ritengo un errore togliere le mascherine negli ospedali e nelle RSA luoghi dove devono essere difesi soprattutto i fragili e gli anziani. Auspico che ci sia la giusta riflessione, soprattutto in una fase in cui ci sarà contemporaneamente la circolazione del covid e dell’influenza stagionale verso la quale lo scorso anno proprio in virtù delle mascherine abbiamo avuto la più bassa incidenza negli ultimi anni. Spero che su questi argomenti ci sia un confronto con le Regioni”. Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato.