Il Lions Club Bracciano Anguillara Sabazia Monti Sabatini festeggia due nuovi soci

Nella serata di giovedi 27 ottobre 2022 il Lions Club Bracciano-Anguillara Sabazia-Monti Sabatini ha festeggiato con una piacevole serata conviviale presso il Ristorante “Alfredo” l’ingresso nel Club di due nuovi soci : la Sig.ra Claudia Marini ed il Sig. Arnaldo Incecchi .

Il Club si arricchisce, dunque, di nuovi Soci che portano con sé un ricco bagaglio di esperienze personali e professionali, oltre alla volontà e all’impegno per collaborare alle attività e ai progetti di Club, Nazionali ed Internazionali che annualmente vengono messi in campo dai Lions a favore dei cittadini, delle scuole, degli anziani del nostro territorio.

In particolare la neo-Socia Claudia Marini, si è sempre distinta per il suo impegno in una molteplicità di ruoli di volontariato ,sia come “Curatrice degli annali della Carità per il volontariato Vincenziano “, che come volontario Caritas, Responsabile ARVAS, traduttrice per Infioritalia, oltre che nella partecipazione alla vita cittadina in qualità di Assessore alla Politiche culturali e, poi , Consigliere Comunale nel Comune di Bracciano, ove risiede.

Il neo-socio Arnaldo Incecchi si è altrettanto distinto per aver fondato l’Associazione “Cuore Coraggioso”, in contatto con l’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù di Roma, in aiuto delle famiglie con bambini affetti da patologie cardiache rilevanti. Egli inoltre vanta una vasta esperienza professionale, acquisita in Italia e all’estero, nel settore informatico dove ricopre un ruolo dirigenziale nell’ azienda di riferimento.

La cifra che contraddistingue i Soci, nuovi e già aderenti, è sempre la volontà di offrire parte del proprio tempo a servizio della comunità, esattamente come afferma il motto Lions “WE SERVE” che campeggia nel nostro logo.

Anna Ramella

Presidente Comitato Comunicazione del Club Lions Bracciano-Anguillara S.-Monti Sabatini