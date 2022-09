“Nel mare ci sono i coccodrilli”, a Torino per l’inaugurazione dell’anno scolastico

Una speciale anteprima del film di animazione “Nel mare ci sono i coccodrilli” si terrà a Torino, venerdì 16 settembre, promossa da Rai Kids, la struttura Rai dedicata ai ragazzi, in collaborazione con il Sermig – Arsenale della Pace di Torino.

L’anteprima si terrà a margine della cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico 2022-23, che avverrà lo stesso giorno a Grugliasco (TO), alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi.

Il film a cartoni animati “Nel mare ci sono i coccodrilli”, diretto da Rosalba Vitellaro, è stato prodotto da Rai Kids e dalla società Larcadarte con la collaborazione del Ministero dell’Istruzione, e ha ricevuto il patrocinio di Unicef Italia e Unhcr.

Il film (30’) è liberamente ispirato al libro omonimo di Fabio Geda sulla storia vera del piccolo Enaiat (Enaiatollah Akbari), un bambino afghano fuggito da solo dal suo paese durante il primo regime dei talebani e giunto in Italia dopo anni di peregrinazioni. Il libro di Fabio Geda, uscito nel 2010, è ampiamente utilizzato nelle scuole.

L’appuntamento per la anteprima è per le ore 19 di venerdì 16 settembre, all’Auditorium dell’Arsenale della Pace del Sermig, in piazza Borgo Dora 61 a Torino.

Saranno presenti il protagonista della storia Enaiat Akbari, che oggi ha 30 anni, vive a Torino e di recente ha ottenuto la cittadinanza italiana, l’autore del libro Fabio Geda, la regista Rosalba Vitellaro e la produttrice Alessandra Viola.

L’opera sarà trasmessa lunedì 3 ottobre in prima visione, alle ore 15.45 su Rai 3 e RaiPlay, e a seguire anche su Rai Gulp.