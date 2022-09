Viva le libertà, il PD a Piazzale del Verano

L’articolo 3 della nostra costituzione articolo è bellissimo e rivoluzionario. È la base del principio di universalità dei diritti e delle libertà.

Ma non basta affermarlo.

Difendere e realizzare davvero ogni giorno i diritti politici, sociali e ci vili è il dovere che questo articolo ci consegna. Ed è anche la sfida egualitaria che dobbiamo perseguire per conquistare nuove libertà.

Vuol dire combattere per superare tante ingiustizie che attanagliano il nostro Paese e soprattutto le nuove generazioni.

Il salario minimo, la parità salariale tra uomo e donna, l’abolizione degli stage gratuiti, i libri gratis per gli studenti, il matrimonio egualitario, la difesa della legge 194… Sono alcune delle battaglie da fare e obbiettivi da raggiungere.

Il rischio che, invece, risposte sbagliate e populiste alla crisi sociale ed economica portino a un restringimento di questi diritti è reale.

Perché il populismo non risolve i problemi delle persone ma fomenta rabbia e cerca inutili capri espiatori.

Per questo dobbiamo combattere per andare avanti e non tornare indietro.

Viva le libertà: difendiamole e conquistiamone di nuove!