Lorenzo Avincola risponde al candidato 5 stelle

Riceviamo e pubblichiamo – Prendo atto che in questo “volantino di propaganda elettorale” l’unica critica è rivolta al PD. E allora mi rivolgo anch’io ai giovani: Attenzione ragazzi perché tra quelli che hanno portato il Pnrr e il Next Generation in Italia c’era anche il PD. Tra quelli che hanno approvato i decreti sicurezza, il PD non c’era…ma c’era Conte!

Lorenzo Avincola