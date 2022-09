Città metropolitana ai festeggiamenti in onore di Sant’Antonio Abate

Lunedì 5 settembre il Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale ha partecipato ai festeggiamenti in onore di Sant’Antonio Abate a Camerata Nuova presso la Chiesa di Santa Maria Assunta. Assieme al Sindaco di Camerata Nuova, ai Sindaci dei Comuni limitrofi, ai rappresentanti della Regione Lazio e alle altre autorità civili, militari e religiose del territorio ha seguito la Santa Messa in onore del Santo Patrono e alla processione che ha accompagnato la statua del Santo per le vie della città. presenti i Gonfaloni di Camerata Nuova e della Città metropolitana di Roma Capitale.