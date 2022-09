Presentati i Mondiali di equitazione

Presentati al CONI i FEI World Championships 2022 di concorso completo e attacchi, che si disputeranno ai Pratoni del Vivaro (Rocca di Papa) rispettivamente dal 15 al 18 e dal 22 al 25 settembre, dove ha partecipato la Consigliera delegata del Sindaco della Città metropolitana di Roma.

Al Parco dei Castelli Romani, ai Mondiali di concorso completo (15-18 settembre) gareggeranno circa novanta cavalieri e amazzoni di ben 27 nazioni in lizza anche per i “pass” olimpici per Parigi 2024 riservati alle prime sette squadre classificate. Le iscrizioni definitive si chiuderanno nella serata di oggi, da domani sarà quindi noto l’elenco ufficiale dei partecipanti.

I Mondiali di attacchi (22-25 settembre) vedranno invece al via 40 driver di 16 nazioni, nella specialità del tiro a quattro.