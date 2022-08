Pd, i candidati all’uninominale per la Camera

Di seguito i nomi scelti dal Pd per i collegi uninominali alla Camera: Enzo Foschi per il collegio del III e IV municipio; Paolo Ciani di Demos, nel collegio dei municipi I, II e Garbatella; Elisa Castellano nei territori del V e VI municipio, Roberto Morassut per VII e VIII.

Patrizia Prestipino nei territori IX, Ostia e Pomezia; Claudio Mancini nei territori XI, XII e Fiumicino. Marco Vincenzi è candidato in un collegio che abbraccia 63 comuni dell’Area Metropolitana. I municipi dal XIII al XV (collegio U07) saranno coperti da un candidato o una candidata della coalizione (radicali, sinistra italiana, verdi, articolo 1, socialisti). Gli altri candidati sono Rosalba Giannino, Linda Ferretti, Alessandra Clementini, Tommaso Malandruccolo, Andrea Turriziani e Rita Visini.