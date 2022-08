Pd, i candidati all’uninominale per il Senato

Di seguito i nominativi-Pd dell’uninominale per il Senato.

Filippo Sensi per il collegio che comprende III, IV, V e VI municipio; Emma Bonino leader di +Europa ha ottenuto la candidatura nel Centro Storico (più Parioli, Monteverde, Aurelio, Roma nord e zona San Paolo). Alessandro Mazzoli punta alla rielezione nel collegio di Rieti, Viterbo e di una parte della Città Metropolitana di Roma. L’assessore di Monte Compatri Serena Gara è candidata per i restanti comuni dell’ex provincia (tra questi Affile, Ardea, Fonte Nuova e Nettuno).

Il sindaco di Sant’Ambrogio sul Garigliano, Sergio Messore, è il nome nel frusinate e a Latina. Monica Cirinnà, senatrice uscente, è stata designata per il collegio dei municipi VII, VIII, IX e X oltre a Fiumicino e Ciampino. La notte tra il 15 e il 16 agosto ha rifiutato, poiché inserita in territori “scomodi” e dati per persi da almeno due sondaggi. Poi è tornata sui suoi passi.