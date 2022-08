Neo maggiorenni, c’è il battesimo civico

Il prossimo 26 Agosto nel parco di Villa Sforza a Lanuvio si terrà il così detto “Battesimo Civico” per i nati nel 2004.

“L’iniziativa – ha spiegato Luisa Linari consigliere alla Pari Opportunità del Comune di Lanunio – vuole essere un’occasione per festeggiare il traguardo della maggiore età, insieme con la comunità cittadina che accoglie i ragazzi a pieno titolo nella vita civica, con i loro diritti e doveri. La cerimonia di accoglienza dei neo maggiorenni è un’iniziativa dall’alto valore civico sulla strada della crescita che, dopo l’interesse e la partecipazione dello scorso anno, ci impegneremo a trasformare in un appuntamento fisso”.

“In questi giorni stiamo provvedendo a far recapitare a casa di tutti i nati nel 2004 l’invito alla cerimonia e gli da parte del Sindaco Andrea Volpi per la loro maggiore età. Durante la cerimonia invece – ha concluso la Linari – nella Verrà consegnata a tutti i partecipanti una copia della Costituzione, simbolo del loro ingresso nel mondo degli adulti e faro per il loro percorso di vita futuro”.

L’appuntamento, organizzato con la collaborazione della Lanuvio Nuova Pro Loco, è per Venerdì 26 Agosto 200 alle ore 19:30 presso il parco di Villa Sforza.