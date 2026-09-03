A Frascati la Scienza è (anche) Coatta

Dal cervello al DNA, dall’intelligenza artificiale allo spazio: Frascati Scienza, anche senza finanziamenti pubblici, torna con una settimana di eventi gratuiti per tutti. Decine di appuntamenti imperdibili pensati per tutte le età con scienziati, laboratori, spettacoli, divulgatrici e divulgatori, tra cui La Scienza Coatta. Dal 21 al 27 settembre 2026 torna la Settimana della Scienza, il grande appuntamento che accompagna il pubblico verso la Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici, in programma venerdì 25 settembre. Una settimana in cui la ricerca esce dai laboratori e incontra il pubblico nei luoghi più diversi: piazze, spazi culturali, musei e università. Un programma pensato per raccontare la scienza senza barriere, attraverso esperimenti, giochi, laboratori, quiz, spettacoli, incontri e attività interattive. La Piazza San Pietro di Frascati, il 25 e il 26 settembre, torna con spettacoli live sul palco e in diretta sui canali social di Frascati Scienza. Attesissimi gli irriverenti divulgatori de La Scienza Coatta con il loro live show “Pe dilla tutta”. On stage anche Jacopo De Luca, biologo e autore (anche per Barbascura X), con uno spettacolo dedicato agli adattamenti climatici animali. Tornano, anche quest’anno, Alessio Perniola, fisico e divulgatore, che accende da anni il palco di Frascati e Licia Troisi, astrofisica, scrittrice e sempre al fianco dell’associazione Frascati Scienza. Prima volta, invece, nel parterre di ospiti, per Federico Benuzzi, docente, giocoliere e divulgatore con il suo spettacolo “Fisica Sognante”. Mentre gli scienziati e le scienziate di DTT Scarl, ci condurranno in un viaggio nel cuore del reattore a fusione nucleare. Di viaggi, dalla terra alla tavola, si parlerà anche con Eridania Italia S.p.A. I teacher di Little Genius International, con il progetto Coral Reborn, proporranno una postazione interattiva dedicata all’incontro tra tecnologia, creatività e sostenibilità. Di sostenibilità si parlerà anche con Acea Ato 2 con tanti laboratori per piccoli scienziati realizzati insieme alle scienziate e agli scienziati della natura di G.Eco. Incontreremo “Cosmocani” e “Astroscimmie” con Alessandro Coletta, astrofisico, professore universitario e grande esperto di spazio, già direttore della missione italiana COSMO-SkyMed. Grande attenzione allo spazio, anche con l’ESA Open Day, un’occasione per scoprire da vicino il mondo dell’Agenzia Spaziale Europea. Programma di Frascati Eventi per le scuole Come sempre ricchissimo il programma dedicato alle scuole, con appuntamenti previsti tutti i giorni della Settimana della Scienza, a partire dalle attività pensate per i bambini delle primarie, dai 6 anni. Tra le iniziative più curiose della Settimana spicca a Frascati il ritorno de “Il Giardino del Cervello”, l’installazione della Fondazione EBRI “Rita Levi-Montalcini” che trasforma il cervello umano in un percorso da esplorare tra grandi strutture gonfiabili, esperienze interattive e neuroscienze. Il pubblico potrà scoprire la ricerca sul campo con “Un giorno da ape”, diventare veterinario per una notte, viaggiare virtualmente tra natura, arte e neuroscienze, oppure mettersi alla prova con “Oz Escape: segui la scienza, vinci la sfida!”. Programma per le scuole Continua a leggere ­ Frascati Scienza quest’anno ha bisogno di te: diventa supporter Da oltre 20 anni trasformiamo piazze, scuole, musei e luoghi storici in un grande laboratorio scientifico aperto a tutti. Insieme abbiamo scoperto, sperimentato, imparato e condiviso la meraviglia della conoscenza. Per la prima volta nella nostra storia non sono arrivati i tradizionali finanziamenti pubblici che hanno sostenuto il Festival. Nonostante questo, non vogliamo rinunciare a nulla. Vogliamo continuare a offrire laboratori, incontri, spettacoli e attività di qualità ai 5.000 studenti che partecipano ogni anno e a tutte le famiglie che scelgono di vivere con noi la Settimana della Scienza. Per farlo, abbiamo bisogno della nostra comunità.