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GLI IDROVOLANTI ARRIVANO AD ANGUILLARA! 

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GIDRO 2026

Comunicato stampa

Domenica 6 settembre 2026, dalle ore 17:00 alle 19:00, l’Aviosuperficie Santo Stefano di Anguillara Sabazia ospiterà gli idrovolanti partecipanti al 2° GIDRO d’Italia 2026 – Giro d’Italia in Idrovolante.
La cittadinanza è invitata a venire ad assistere all’arrivo e all’atterraggio dei velivoli: un’occasione speciale per vivere da vicino il fascino del volo e scoprire l’importanza di un’aviosuperficie attiva e funzionale per il nostro territorio.
GIDRO conferenza
ASVUS – Associazione Sportiva Volo Ultraleggero Sabazia
Aviosuperficie Santo Stefano
Via Igino Annesi, 8
00061 Anguillara Sabazia (RM)
Informazioni: 320 637 9337
www.asvus.it
Durante le operazioni di volo sarà necessario rispettare le indicazioni dello staff e rimanere nelle aree destinate al pubblico.
Gli orari potranno subire variazioni per esigenze operative o condizioni meteorologiche.
Vi aspettiamo!
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