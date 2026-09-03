GLI IDROVOLANTI ARRIVANO AD ANGUILLARA! 

Comunicato stampa

Domenica 6 settembre 2026, dalle ore 17:00 alle 19:00, l’Aviosuperficie Santo Stefano di Anguillara Sabazia ospiterà gli idrovolanti partecipanti al 2° GIDRO d’Italia 2026 – Giro d’Italia in Idrovolante.

La cittadinanza è invitata a venire ad assistere all’arrivo e all’atterraggio dei velivoli: un’occasione speciale per vivere da vicino il fascino del volo e scoprire l’importanza di un’aviosuperficie attiva e funzionale per il nostro territorio.

ASVUS – Associazione Sportiva Volo Ultraleggero Sabazia

Aviosuperficie Santo Stefano

Via Igino Annesi, 8

00061 Anguillara Sabazia (RM)

Informazioni: 320 637 9337

www.asvus.it

Durante le operazioni di volo sarà necessario rispettare le indicazioni dello staff e rimanere nelle aree destinate al pubblico.

Gli orari potranno subire variazioni per esigenze operative o condizioni meteorologiche.

Vi aspettiamo!