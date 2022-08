Ladispoli, riaperta via Pizzo del Prete

Riceviamo e pubblichiamo – “Finalmente la viabilità in via Pizzo del Prete sarà più fluida e sicura”. Con queste parole l’assessore ai lavori pubblici, Veronica De Santis, ha annunciato che sono terminati lavori di rifacimento del manto stradale della strategica arteria che collega Ladispoli a Cerenova lungo la via Aurelia.

“Da oggi via Pizzo del Prete – ha proseguito De Santis – è riaperta al traffico. Gli interventi hanno visto sostanzialmente l’ampliamento della carreggiata, precedentemente poco agevole per il passaggio di due mezzi in contemporanea, e la ripavimentazione della sede stradale. Nelle prossime settimane verrà ultimata anche la segnaletica. L’opera è stata finanziata e realizzata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in virtù di una convenzione stipulata con l’Amministrazione Grando”.

“Ringrazio la Presidenza del Consiglio ed i suoi tecnici – ha commentato il sindaco Alessandro Grando – nonché l’Ufficio Manutenzioni del Comune che ha seguito l’evoluzione dei lavori. Il rifacimento di via Pizzo de Prete riveste un’importanza strategica per la viabilità cittadina. Gli automobilisti, infatti, avranno finalmente una valida alternativa per entrare e uscire da Ladispoli e questo contribuirà a decongestionare il traffico sulla via Settevene Palo”.