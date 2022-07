A ottobre la conferenza nazionale sulla sharing mobility

L’Acquario Romano ospita il 10 ottobre la 6° conferenza nazionale sulla sharing mobility, “Lesscars: drive the revolution”, l’appuntamento annuale di riferimento per il settore e non solo, organizzata dall’Osservatorio Nazionale Sharing mobility.

Le sfide che lo sviluppo della sharing mobility pone al sistema della mobilità di oggi costituiscono una spinta al superamento di limiti oramai datati e alla sperimentazione di nuove soluzioni. La sharing mobility non è solo un fenomeno innovativo in sé ma è un driver del cambiamento in cui le soluzioni che occorre adottare per consentirne la crescita, anticipano e prefigurano quello che potrebbe accadere all’intero settore dei trasporti.

La Conferenza vedrà la presentazione del 6° Rapporto Nazionale sulla sharing mobility, oltre ad analizzare le tendenze nazionali ed europee dei servizi di sharing nel post-shock pandemico.