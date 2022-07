Mentana, continuano gli appuntamenti del turismo dei servizi

Sabato 30, presso gli uffici anagrafe del Comune di Mentana (Via Tre Novembre) sarà possibile richiedere la carta di identità elettronica per i residenti in ogni comune del territorio metropolitano, dalle ore 15 alle ore 19. Le prenotazioni si effettueranno nella giornata ai numeri 06 90 96 9403 – 06 90 96 9428 – 06 90 96 9429. In concomitanza sarà possibile visitare dalle ore 17 alle ore 21 il MuCaM, il Museo civico archeologico di Mentana e dell’agro nomentano, e il MUGA, il Museo Garibaldino. Alle ore 21 è previsto lo spettacolo della rassegna teatrale estiva “Applausi a scena aperta” – “Oggi sposo”, di e con Matteo Cirillo (ingresso 10 euro, info e prenotazioni: 3917523231).

“L’iniziativa che abbiamo promosso sta riscontrando grande successo e tante adesioni. Visitare luoghi e bellezze naturali e artistiche del nostro territorio, unendo anche l’apertura degli uffici anagrafe per un servizio di fondamentale utilità, è una chiave fruttuosa che mira a sostenere e promuovere il turismo locale e ampliare i percorsi turistici dai luoghi più noti a quelli meno conosciuti ma ricchi di storia e cultura. Continueremo a dare ai nostri comuni il più ampio sostegno nell’ottica di una vera promozione dei tesori artistici, naturali, gastronomici di cui l’area metropolitana vanta un’enorme ricchezza”.

Nuovo appuntamento in programma sabato 30 luglio nel comune di Mentana per il Turismo dei Servizi, l’iniziativa promossa da Città metropolitana di Roma Capitale in accordo con i comuni del territorio che coniuga servizi pubblici e occasioni turistiche e culturali.

Alessia Pieretti, Consigliera delegata Innovazione tecnologica, Transizione digitale, Sviluppo economico, Attività turistiche, Energia di Città metropolitana di Roma Capitale.