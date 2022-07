Venerdi a Fiumicino parte Spaghettongola

Venerdì a Fiumicino prende il via la tredicesima edizione di ‘Spaghettongola’ la festa che celebra gli spaghetti alle vongole lupino. Nata da un’intuizione di Stefano Conforzi la kermesse, affidata come sempre all’associazione ‘Il Faro all’Orizzonte’, si è ritagliata un posto d’onore nell’estate laziale. Dal 29 luglio al 7 agosto ogni sera dalle 19 (la domenica anche a pranzo) tanto cibo e tanto divertimento con gli spettacoli musicali nell’area antistante il campo sportivo Cetorelli (via del Faro 75). “Obiettivo – spiega Conforzi – è valorizzare la cucina tradizionale laziale, i prodotti del nostro mare e della nostra marineria e fare beneficenza. All’ingresso infatti verrà chiesto simbolicamente 1 euro, che sarà impiegato per sostenere il progetto ‘Dopo di noi’ dell’associazione Insieme con i disabili”. Tante specialità. Oltre ai famosi spaghetti alle vongole lupino si potranno gustare la frittura di calamari e gamberi, le bruschette con cozze e vongole, i soutè, l’insalata di polpo e patate.

Due spettacoli ogni sera con musica, balli e intrattenimento. “Siamo davvero felici di poter regalare ancora una volta un appuntamento tanto amato – dice Stefano Conforzi -. Saranno dieci giorni fantastici in cui il cibo, il divertimento e l’allegria la faranno da padroni. Ne abbiamo tutti bisogno”.