Alimentazione e sport estivi, i prodotti a chilometri 0 per gli atleti

Proseguono le iniziative firmate dall‘Associazione Culturale “Il Marforio” per la stagione estiva 2022. In un evento organizzato dall’Associazione Sportiva “EurTorrino99” e la Lega Nazionale Dilettanti, il 28 luglio alle ore 18.30 andrà in onda su Facebook la conferenza “Alimentazione e sport estivi: i prodotti a Km 0 per gli atleti”.

Il convegno si pone l’obiettivo di parlare dell’alimentazione sportiva, ripartendo in particolar modo dai cibi provenienti dalle imprese agricole della campagna romana tra Ostia e l’Eur. Un momento di riflessione sulle buone abitudine alimentari, il giusto allenamento, i cibi migliori per affrontare il caldo dell’Estate e soprattutto una parte economica legata allo stato delle imprese agroalimentari locali.

L’evento moderato da Andrea Rapisarda (Presidente del “Marforio”), verrà introdotto dall’On. Giuseppe Emanuele Cangemi e il consigliere Piero Cucunato. Interverranno all’evento il prof. Danilo De Mari (Farmacista, esperto di “Fitoterapia” e autore del libro “Rivoluzione Metabolica”), il prof. Alessandro Brizzi (Docente di “Prodotti Enologici ed Enogastronomici); la prof.ssa Rosina Di Luca (Docente di “Dietologia”); l’avvocato Carlo Piccolo (UGCONS Lazio) e Paolo Trotta (Torrino C5 Village).