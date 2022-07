Il parcheggio del kartodromo a disposizione delle “fraschette”

In vista dell’estate e dell’arrivo dei turisti ad Ariccia è stata approvata una delibera di giunta che concede, in via sperimentale fino al 30 ottobre, il parcheggio del kartodromo in gestione alle fraschette. Nella delibera, che prevede l’utilizzo dello spazio dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, è specificato anche che sarà cura dei gestori prevedere un servizio navetta che trasporti gli avventori nel centro della città.

“La delibera – ha dichiarato Barbara Calandrelli Assessore alle Attività Produttive del comune di Ariccia – è nata dalla volontà di aiutare i proprietari e i gestori delle Fraschette a svolgere al meglio il proprio lavoro nel periodo estivo che è, notoriamente, quello in cui vengono maggiormente prese d’assalto. Il problema parcheggio poteva rappresentare un deterrente per i turisti e questa, anche confrontandoci con il presidente dell’Associazione Fraschette Ariccia (A.F.A.) Maurizio Zamparini, ci è sembrata la soluzione migliore. Inoltre con questa scelta andiamo incontro anche ai residenti del centro con i quali siamo solidali e ai quali vorremmo far vivere i fine settimana d’estate in modo sereno. Alla creazione del parcheggio, quindi, si associa un inasprimento dei controlli su coloro che parcheggeranno nelle aree riservate ai residenti. Siamo consapevoli – conclude Calandrelli – che dopo due anni di restrizioni ci sia voglia di uscire e di passare un’estate spensierata e come amministrazione ci impegneremo al massimo per rendere questi mesi felici per tutti”.