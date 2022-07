Regione Lazio, la settimana griffata Emiliano Minnucci

Turismo. 500mila euro sono destinati ai Comuni lacuali per la gestione delle spiagge durante il periodo estivo

Litio. Richiesta audizione in Commissione Regionale per approfondire la questione delle richieste da parte di alcune società di sondare la presenza del litio geotermico.

Ricerca. 64 milioni di euro sono investiti dal Lazio per il Piano Annuale per la Ricerca, l’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico 2022. A questa cifra si aggiungono le risorse provenienti dal PNRR.

Donne. 500mila euro a sostegno delle donne vittime di violenza. Un contributo per gestire al meglio, insieme alle Case rifugio, ai Centri antiviolenza e alle Case di semi autonomia, la delicatissima fase di conquista dell’autonomia personale dopo un percorso di fuoriuscita dalla violenza.

Disabilità. Riapre La Locanda dei Girasoli con il sostegno della Regione Lazio. Il nuovo percorso del ristorante, che da lavoro a 25 ragazze e ragazzi con la sindrome di down e altre disabilità, ricomincia dai locali in via Taranto dell’Ater.

Covid. Da mercoledì 13 luglio alle 24 sono disponibili le prenotazioni per la quarta dose (seconda dose booster) del vaccino per gli over 60 e per i soggetti fragili, a partire dai 12 anni.

ùGiovani. Bus Cotral e treni regionali gratis da oggi fino al 15 settembre per 30 giorni rivolto ai giovani del Lazio dai 16 ai 25 anni.