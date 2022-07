Ladispoli, ecco la nuova Giunta

Questa mattina, in aula consiliare, si è svolta la conferenza stampa in cui il sindaco Alessandro Grando ha ufficializzato la nuova Giunta Comunale. “Davanti a noi -ha commentato il Sindaco- abbiamo tanto lavoro e tante sfide da vincere per continuare a migliorare la nostra città.

Rivolgo un grande in bocca al lupo a tutti gli assessori, certo che sapranno ricoprire degnamente questo incarico e che lavoreranno con professionalità e passione al servizio della città”.

Di seguito la composizione della Giunta:

sindaco Alessandro Grando: Bilancio e Tributi, Politiche Sociali, Urbanistica.

assessore e vice sindaco Annibale Conti: Project Financing, Società Partecipata, Mobilità, Viabilità e Trasporti.

assessore Veronica De Santis: Lavori Pubblici, Manutenzioni, Arredo e Decoro Urbano.

assessore Marco Pierini: Igiene e Ambiente.

assessore Margherita Frappa: Pubblica Istruzione, Cultura.

assessore Marco Porro: Turismo, Eventi, Comunicazione.

assessore Dora Lazzarotto: Politiche Europee, Innovazione Tecnologica e Città Digitale, Agricoltura, Sanità.

assessore Stefano Foschi: Commercio, Attività Produttive.