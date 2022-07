Il caso Willy Montero, il punto di Eleonora Mattia (Consiglio regionale Lazio)

Condannati all’ergastolo i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, assassini di Willy Monteiro Duarte, 24 anni di reclusione per Francesco Belleggia e 21 per Mario Pincarelli. Questo l’esito della sentenza di primo grado della Corte D’Assise del Tribunale di Frosinone a 22 mesi dalla tragica notte tra il 5 e il 6 settembre 2020 quando a Colleferro, in provincia di Roma, perse la vita il giovane.

“Oggi è una giornata importante: la sentenza di primo grado – che speriamo sarà confermata in via definitiva quanto prima – condanna all’ergastolo gli assassini di Willy, il giovane eroe buono ucciso nel settembre 2020 a Colleferro. Una tragedia che rimane ferita aperta per tutta la comunità locale, ma che abbiamo cercato con il tempo di trasformare in occasione di riscatto. Il sorriso buono di Willy è entrato nelle prime scuole del Lazio con progetti di sensibilizzazione e contrasto alla violenza e al bullismo e presto avremo una piazza bianca a lui dedicata proprio dove ha perso la vita. Nessuno riporterà Willy indietro, ma il nostro compito è farlo vivere ogni giorno nei nostri cuori e nel nostro esempio. Oggi il mio abbraccio più sincero va alla mamma, alla sorella, a tutti gli amici e le amiche perché un pezzo di giustizia è stata fatta e l’emozione, come il dolore, è collettiva”.

Così in una nota Eleonora Mattia, Presidente IX Commissione Consiglio Regionale del Lazio