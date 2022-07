Covid, i numeri diramati oggi dalla Regione Lazio

“Oggi nel lazio su 3.389 tamponi molecolari e 16.032 tamponi antigenici per un totale di 19.421 tamponi, si registrano 4.777 nuovi casi positivi (-3.896), sono 7 i decessi (+5), 699 i ricoverati (+27), 62 le terapie intensive (+4) e +4.514 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 24,5%. I casi a roma città sono a quota 2.954.

E’ attivo il numero verde 800.118.800 per il triage telefonico per gli anticorpi monoclonali e degli antivirali”. Lo comunica in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.