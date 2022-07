Di tutto e di più, sulle rive di un lago senza eguali

L’estate è iniziata (alla grande) allo Smeraldo camping village

Durante la pandemia l’esperienza meravigliosa vissuta con i ragazzi down dell’Associazione italiana persone down, da cui è nato il film “Come una vera coppia!”, ha lasciato il segno allo Smeraldo camping village, che il 13 giugno ha riaperto i battenti con il “summer camp” dei ragazzi autistici di “DivertiTempo”.

La onlus, nata nel 2017, realizza progetti di inclusione per bambini disabili e con bisogni speciali. “DivertiTempo” è a “chilometri 0”, nasce dall’esigenza di un gruppo di amici con l’intento di realizzare qualcosa di tangibile per gli altri e si rivolge a bambini di Roma e dintorni.

Un bambino disabile e la sua famiglia trovano in “DivertiTempo” sostegno e conforto, onde migliorare la qualità della vita. Attività ludiche, didattiche e sportive fanno da corollario alle giornate trascorse allo Smeraldo camping village, struttura scelta per i servizi, la professionalità e l’accoglienza di tutto lo staff.

Altra piacevole sorpresa, nata nel periodo pandemico, è quella dei gruppi di “Mamma Martina e i suoi Bambini”, un’agenzia specializzata in eventi per bambini che ha ideato al camping un weekend partecipato da genitori e bambini che, per la prima volta, vivono questa esperienza condividendo ogni momento insieme.

Dal montaggio delle tende al gonfiare i lettini per la notte, dai giochi di squadra ai barbecue, dalla proiezione del film serale muniti di cuffiette personali, ogni momento è vissuto collettivamente con partecipazione e allegria. La stagione estiva appena iniziata è dunque animata da una grande voglia di vivere all’aria aperta, dopo il lockdown, prova ne è anche il ritorno di turisti stranieri che amano frequentare i nostri luoghi, nuovi arrivi compresi, desiderosi di conoscere le bellezze naturali del territorio.

Il lago di Bracciano con i comuni di Anguillara, Bracciano e Trevignano Romano, per la quinta volta “Bandiera blu”, rappresentano quindi per la loro peculiarità il giusto coronamento di una vacanza di relax, cultura, sport lacuali e sentieri per il trekking, ottima cucina locale, sagre e mercatini rionali, che affascinano tutti.

Infine, la nuova struttura dello “Smeraldo beach”, il Chiosco, pronto a far gustare una cucina familiare apprezzata dai crescenti ospiti della spiaggia e a preparare ottimi aperitivi coronati dal tramonto su Trevignano, spettacolo naturale sempre diverso e affascinante.

Lo staff dello Smeraldo aspetta le persone con la consueta simpatia e la professionale accoglienza per trascorrere piacevoli giornate e sere allietate dalla musica, in una cornice degna di un quadro paesaggistico. E il 25 giugno l’apericena con musica dal vivo del trio “Jahmila acustico” ha dato il via alla festa d’inizio estate.