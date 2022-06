Coni regionale in visita ai ragazzi del Basket4All

Ultimo allenamento della stagione di Basket4All, il progetto che si occupa di Basket dedicato a ragazze e ragazzi con disabilità intellettive e relazionali.

Mercoledì 22 giugno, nell’impianto sportivo della Asd Petriana, al Circolo Cavalieri di Colombo Pio XI (a pochi passi da San Pietro), i ragazzi hanno ricevuto la visita del Presidente del Coni Lazio, Riccardo Viola, accompagnato dal fiduciario del XIII Municipio, Antonio Ranalli.

Nato da un’idea di Alberto Aureli, Basket4All si avvale di una equipe composta da personale tecnico e clinico, ed è sostenuto dal Progetto Filippide impegnato da anni attraverso lo sport a sostenere i più fragili e le loro famiglie. Basket4All grazie al nobile sport della pallacanestro insegna a rapportarsi alla diversità anche quando questa diventa problematica: affinché ciò avvenga ci si deve attrezzare e mettere in gioco tutti, giorno dopo giorno, con grazia e dignità. Il presidente del Coni Lazio, Riccardo Viola, nel congratularsi con i promotori per l’ottimo lavoro svolto in questi anni ha rimarcato la necessità di sostenere progetti di questo tipo che oggi sono resi possibili grazie alla volontà e alla passione dei genitori.