I bilardini (a meno di smentite) sono salvi

In base a una norma inserita nel maxiemendamento al dl Pnrr approvato in Senato, l’Agenzia delle Dogane sarà autorizzata a non equiparare i biliardini ed altri giochi storici a quelli pericolosi che devono rispettare delle regole tecniche.

“Bene, gioco d’estate salvo. Tutto è bene quel che finisce bene. Avevamo subito detto giù le mani dai biliardini! Oramai anche le autocertificazioni, che dovrebbero semplificare la vita ai contribuenti, sono diventate come il prezzemolo e il loro abuso è diventato un ennesimo esempio di burocrazia. Ancor peggio se poi ti arrivano mega multe per non averle inviate” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.