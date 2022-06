Bonus psicologico, pubblicato l’avviso dalla Regione Lazio

Il Covid e le tensioni internazionali che purtroppo hanno investito le nostre vite, stanno lasciando in tutti noi strascichi e cicatrici non solo fisiche ma anche interiori. Ecco perché agli sforzi in ambito sanitario ed economico vanno associati anche quelli necessari a guarire le ferite dell’animo e della mente. Penso soprattutto ai giovani o alle persone più fragili che non possono permettersi cure adeguate. Per questo motivo abbiamo voluto fortemente finanziare un bonus psicologo che possa permettere di poter accedere gratuitamente a percorsi terapeutici puntando sui tanti e ottimi professionisti, psicologi e psichiatri, che lavorano nelle strutture pubbliche del Lazio. Da oggi l’avviso pubblico è online. Invito tutti a visitare la parte dedicata a questo importante provvedimento sul sito della Regione Lazio. Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano