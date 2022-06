Ladispoli, Lamola: “Con Fratelli d’Italia e Alessandro Grando per continuare il mio impegno sociale”

Riceviamo e pubblichiamo – Nella serata di mercoledì 8 giugno, presso lo stabilimento DLF a Ladispoli, si è tenuto l’incontro di chiusura della campagna elettorale di Luigi Lamola, candidato alla carica di Consigliere Comunale nella lista di Fratelli d’Italia, a sostegno del Sindaco Alessandro Grando. Al partecipato appuntamento sono intervenuti, oltre ad Alessandro Grando, i consiglieri regionali del partito di Giorgia Meloni: Giancarlo Righini e Chiara Colosimo.

Luigi Lamola, stimato docente ladispolano, da sempre socialmente impegnato, con particolare riguardo alle nuove generazioni ed alle persone più fragili, ringraziando per il supporto i qualificati ospiti della serata, così ha commentato la decisione di scendere in campo con Fratelli d’Italia e Grando in questa tornata elettorale.

“Ho scelto di candidarmi in prima persona, perché sento che questo è il modo migliore per continuare il mio impegno sociale verso i giovani e le famiglie, nello stesso modo in cui ho cercato di praticarlo tra i banchi di scuola, durante la mia lunga esperienza di insegnante. L’inclusione, la dispersione scolastica, l’educazione alla partecipazione, sono temi su cui il Comune può fare molto, e con Alessandro Grando abbiamo una stessa visione in tal senso. Mi candido con Fratelli d’Italia perché è questo l’unico luogo della politica oggi dove i valori di giustizia sociale in cui credo hanno piena cittadinanza. “E’ difficile trovare l’alba dentro l’imbrunire”, ma cercarla è un obbligo ed un dovere civile”. Ha concluso Luigi Lamola.