Ladispoli, Pascucci: “Grando smetta di fuggire”

Riceviamo e pubblichiamo – Come ci aspettavamo il sindaco Grando non si è presentato al confronto pubblico fra i candidati sindaco organizzato ieri sera in Piazza Rossellini. Nessuno è rimasto sorpreso, perché in questi cinque anni i cittadini non l’hanno mai visto se non per tagliare nastri e scattare foto nelle ultime settimane.

Per sottrarsi al dibattito Grando ha accampato molteplici scuse: prima si è nascosto dietro il diniego della polizia locale per presunti problemi di ordine pubblico, smentiti dalla polizia di stato, autorità competente in materia; poi, il 6 giugno ha fatto riferimento ad altri impegni in agenda; infine, ieri, mezz’ora prima del confronto, con i cittadini già assiepati in Piazza Rossellini, ha scritto un post su fb per dire che non vi avrebbe partecipato perché era stato promosso da un’altra candidata e organizzato da una testata giornalistica a lui non gradita (Terzobinario.it) e in quanto aveva altri eventi elettorali in agenda. In quel post sono presenti almeno un paio di macroscopiche falsità:

Grando afferma di essere stato invitato al confronto poche ore prima, nonostante avesse già risposto in merito durante il dibattito al Malibu del 6 giugno. Alleghiamo al presente comunicato la pec inviata il 30 maggio da Terzobinario.it al comune di Ladispoli e il nuovo invito recapitato a Grando il 7 giugno dopo il primo stop della polizia locale e il successivo ok della questura;

evoca possibili problemi di ordine pubblico e il rischio di esasperare gli animi, come se avessimo una cittadinanza di violenti e facinorosi. Mentre il comportamento delle centinaia di persone accorse in Piazza ieri ha dimostrato esattamente il contrario: correttezza e civiltà.

Inaccettabile, poi, che un sindaco accetti di rispondere soltanto alle domande degli organi di stampa a lui graditi, ma facciamo finta che sia normale. Già ieri il nostro candidato sindaco Alessio Pascucci ha pubblicato un video in cui ha proposto a Grando una soluzione facile ai suoi problemi di agenda e di scelta dei giornalisti: “spostiamo in un luogo accessibile a tutti i cittadini il confronto al quale Grando ha già accettato di partecipare, organizzato per le 18 di oggi a porte chiuse in aula consiliare da Centro Mare Radio”.

Ribadiamo tale proposta al sindaco Grando: smetta di fuggire e accetti di presentarsi davanti alla comunità che pretende di guidare.

Noi saremo sempre disponibili al confronto, nella massima trasparenza, non solo di fronte alle elettrici e agli elettori, ma davanti a tutte le persone che anche solo per un giorno si trovano nella nostra Ladispoli.

Un Nuovo Inizio con Pascucci sindaco