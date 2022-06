Fregene, Minnucci e il punto sulla ciclabile

“Con grande soddisfazione quest’oggi ho presenziato al taglio del nastro per l’inaugurazione della pista ciclabile in Viale della Pineta, fatto dal sindaco Esterino Montino e dal Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, alla presenza anche del vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca, dell’assessore ai Lavori pubblici Angelo Caroccia, degli assessori e consiglieri del Comune di Fiumicino; si tratta di un grande segnale: un’opera importante di mobilità sostenibile, a Fiumicino ormai siamo a circa 37 chilometri di rete ciclopedonale; in particolare il percorso inaugurato oggi in viale della Pineta a Fregene collega il lungomare con la nevralgica viale di Porto: si tratta di un modo diverso di intendere la mobilità ed i tessuti urbani, anche nelle aree ad interesse turistico, un modo per permettere ai residenti e avventori di fruire del territorio in maniera green, più intelligente e a misura d’uomo” lo dichiara in una nota il Consigliere Regionale Emiliano Minnucci.