Campo di Mare, accesi i lotti di illuminazione di via del Faggio e via dei Ciclamini

Campo di Mare finalmente per la prima volta nella storia è completamente illuminata. Si sono infatti conclusi i lavori per l’installazione dei pali della pubblica illuminazione in Via del Faggio e Via dei Ciclamini, ultime due strade che necessitavano della pubblica illuminazione. Si tratta di un totale di 6 pali, 3 per ogni via, di 8 metri ciascuno, con plafoniere al LED da 50 W. Il lavoro è stati eseguito dalla Multiservizi Caerite, società municipalizzata al 100%. Si è così concluso il progetto dell’Amministrazione comunale del Sindaco Alessio Pascucci di illuminare l’intera frazione di Campo di Mare.

“Dopo aver completato la realizzazione e la messa in funzione dei cinque lotti di Campo di Mare, abbiamo ultimato i lavori anche per le ultime due vie rimanenti – dichiara il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci – un impegno che avevamo preso con i cittadini e che abbiamo mantenuto. Quando nel 2012 ci siamo insediati, i cittadini di Campo di Mare per uscire di casa la sera erano costretti ad utilizzare una torcia: una situazione inaccettabile. Con un investimento importantissimo di risorse, abbiamo completato l’intera rete di illuminazione, realizzando lavori in danno alla Società Ostilia per 827mila Euro”.

“Sulla Frazione di Campo di Mare nel corso del mio mandato abbiamo investito, tra fondi comunali e finanziamenti, una cifra mai vista nella storia: 10milioni di Euro – conclude il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci – nessuno prima di noi aveva mai fatto niente. Noi abbiamo dimostrato cosa significa investire sulla città e sul mare.”