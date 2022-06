La Gubetti chiude la campagna elettorale a Cerenova con lo show di Andrea Perroni

“Siamo pronti a guidare Cerveteri nel futuro. Nel segno della continuità, per ottimizzare e portare a conclusione tutti i grandi progetti urbanistici, di sviluppo sostenibile, di rispetto del territorio, che hanno rivoluzionato Cerveteri. Giunge al termine una campagna elettorale molto lunga, impegnativa, che mi hanno visto girare in lungo e largo il territorio, incontrando tante persone, famiglie, associazioni del territorio, rappresentanti di categoria. Un’esperienza avvincente e bellissima che mi a permesso di conoscere tanti nuovi cittadini e confrontarmi con loro sullo sviluppo della nostra città. Insieme alle candidate e candidati della mia coalizione, vogliamo continuare a lavorare per una Cerveteri che guarda al futuro, solidale, attenta, sostenibile, rispettosa del territorio. Insieme possiamo farlo, per questo invito tutti all’evento di chiusura della campagna elettorale per iniziare a scrivere da subito una nuova grande pagina di storia della città”.

Lo dichiara Elena Gubetti, candidata Sindaca di Cerveteri, nell’invitare la cittadinanza all’evento di chiusura della campagna elettorale della coalizione Esserci 3.0, che avrà luogo venerdì 10 giugno a partire dalle ore 20:30 presso la Piazza del Mercato a Cerenova.

Ad aprire la serata, lo spettacolo musicale di Andrea Perroni. Il comico, attore, imitatore e conduttore radiofonico romano si esibirà insieme alla sua band, all’attore e showman Lallo Circosta e ai Fusi Orai. A seguire, gli interventi di Elena Gubetti, candidata Sindaca, e di Alessio Pascucci, Sindaco di Cerveteri uscente e l’unico Sindaco nella storia di Cerveteri a completare due mandati consecutivi nel Comune etrusco.

“Ci ripresentiamo agli elettori con una squadra compatta, forte di una comprovata esperienza amministrativa che ha saputo portare grandi risultati alla città, e che con tante altre cittadine e cittadini, molti alla prima esperienza politica, vogliono una Cerveteri fatta di Diritti, quegli stessi Diritti sui quali abbiamo fondato il nostro programma elettorale – prosegue Elena Gubetti, candidata Sindaca della Coalizione Esserci 3.0 – nel 2012 abbiamo ereditato una Cerveteri con un Piano Regolatore Generale vecchio oltre mezzo secolo, con la spiaggia e un’intera frazione relegata alle mani di un privato, con una società Municipalizzata che macinava debiti su debiti, incapace di aggiudicarsi finanziamenti extra-comunali, chiusa a nuove prospettive. Oggi il Piano Regolatore c’è, le aree prima del privato sono state acquisite a patrimonio comunale, la Multiservizi produce utili e ai bandi non solo partecipiamo, ma li vinciamo! Venerdì sera è invitata tutta la cittadinanza, entriamo insieme nel futuro!”