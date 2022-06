Roma capitale, scuole, visitati oggi il “Leopoldo Pirelli” e il “Keplero”

Il Consigliere delegato della Città metropolitana di Roma Capitale, insieme al Presidente del Consiglio del VII Municipio Massimo Pellutri, ha incontrato la Dirigente scolastica Cinzia Di Palo e il Prof. Antonello Ciancio.

“L’incontro è stata l’occasione per fare il punto sui lavori di manutenzione all’istituto centrale e delle problematiche della sede succursale di via Assisi. Abbiamo evidenziato che, per la sede centrale, è stato finanziato con fondi PNRR l’intervento da 1 milione e 40 mila euro per il rifacimento delle coperture e la sostituzione degli infissi esterni. Abbiamo preso l’impegno di intervenire per lo sfalcio dell’erba e la messa in sicurezza delle parti esterne della sede succursale.

Siamo vicini alle istituzioni scolastiche e alle esigenze di insegnanti e studenti: facciamo il massimo per conoscere le problematiche e studiare insieme alle istituzioni e ai Municipi le soluzioni più efficaci per garantire spazi e sicurezza adeguati nei nostri istituti scolastici”.

Oggi il Consigliere metropolitano delegato all’edilizia scolastica, Daniele Parrucci, ha fatto visita all’istituto Keplero di Roma, incontrando il dirigente scolastico Roberto Toro, insieme al Presidente del Municipio XI Gianluca Lanzi e ai consiglieri Daniela Marianello, Mirko Marsella e Matilde Santarelli. Poi al Keplero “Abbiamo avuto il piacere di visitare l’istituto centrale, che ha anche una sede succursale in via delle Vigne, verificando di persona le condizioni strutturali dell’edificio e riscontrando la buona organizzazione della scuola. Il Keplero ha già ottenuto il Certificato di Prevenzione Incendi, resta come unica criticità la sostituzione di infissi, lavoro che abbiamo già preventivato e che cercheremo di finanziare per il prossimo anno scolastico. A breve inizieranno i lavori nella sede succursale, per la messa in sicurezza dell’edificio e l’ottenimento del CPI. Continuano le visite istituzionali nelle nostre scuole, segnando un cambio di passo, nel rispetto dell’indirizzo dato dal Sindaco Gualtieri, nell’interlocuzione diretta con le realtà scolastiche, con gli studenti e i professori, per aggiornare sullo stato della programmazione dei lavori e sulle esigenze degli istituti”.

Daniele Parrucci, Consigliere delegato all’edilizia scolastica di Città metropolitana di Roma Capitale.