Roma capitale, Sanna interviene sulle “smart city”

Il futuro prossimo dei Comuni dell’area metropolitana di Roma Capitale passa per un elevato investimento pubblico in innovazione e hi-tech. Come Città metropolitana, grazie anche ai Fondi PNRR, in piena sintonia con il mandato del Sindaco Gualtieri, vogliamo elevare il livello di innovazione sostenendo l’investimento in infrastrutture digitali come la fibra, che vadano a ridurre gli attuali gap che condizionano, tra i tanti elementi, le velocità di sviluppo e crescita così come le condizioni di vita dei nostri cittadini. Con la pandemia si sono rese evidenti le disparità in termini di cablaggio e conseguenze digitalizzazione dei servizi, che hanno messo in difficoltà migliaia di lavoratori e studenti, e le stesse amministrazioni pubbliche nell’accesso a reti e dispositivi. È fondamentale sostenere i progetti che ci avvicinano al modello di città intelligenti e sostenibili, dialogando e avviando partnership con le eccellenze industriali di lunga esperienza come Unidata. Perché il futuro è oggi, e possiamo dare ai cittadini che amministriamo città migliori e servizi più accessibili solo conoscendo il territorio e avviando un sano dialogo con il tessuto produttivo e i suoi attori”. Così Pierluigi Sanna, Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma