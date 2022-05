Covid, i numeri di giornata della Regione Lazio

Oggi nel Lazio sono stati registrati 3.951 nuovi contagi di Covid -19. Il numero di test effettuati nelle ultime 24 ore è di 29.035 tamponi in totale, di cui 22.573 antigenici e 6.462 molecolari, mentre il rapporto fra pazienti positivi e il numero di test è di 13,6%. Oggi si contano anche 5.354 guarite dal Covid 19 e 8 morti, 7 in meno rispetto a ieri e, come ha comunicato l’assessore alla Salute della Regione Lazio Alessio D’Amato, 1.967 pazienti positivi nella città di Roma e 1.081 nelle province.