Villa Altieri, 10 anni di attività del Centro “Pio Rajna”

Sanna: “Un cuore pulsante di cultura e conoscenza, patrimonio di tutti i cittadini”

Si è celebrata oggi, nella splendida cornice di Villa Altieri, sede della Biblioteca e Archivio storico della Città metropolitana, l’iniziativa per i 10 anni di attività del Centro “Pio Rajna” e dei 50 anni della Casa editrice Salerno.

“In questi anni, il centro studi per la ricerca letteraria, linguistica e filologica ha continuato a portare avanti il proprio importantissimo lavoro per l’approfondimento e la diffusione della cultura umanistica, con iniziative di livello anche laddove la pandemia ha limitato le possibilità di interscambio, e dando il proprio prezioso contributo in occasione del settecentenario della morte di Dante. Nel patrimonio metropolitano si annoverano ricchezze e centri d’eccellenza che è doveroso da parte di chi le amministra sostenere e valorizzare. Gli anni che si presentano saranno un’occasione unica per la Capitale e per l’intero territorio. Auspichiamo di dare nuovo impulso alle attività di studio e promozione culturale, e tanti sono i progetti già in cantiere tra Città metropolitana e Villa Altieri, con iniziative rivolte sia a un pubblico specializzato che più in generale alla promozione della cultura e della conoscenza tra tutti i cittadini”. Così Pierluigi Sanna, Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma