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ASFALTATURE NEL CENTRO URBANO: DAL 1° SETTEMBRE RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE

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Dal profilo Facebook del comune di Bracciano

Si informa la cittadinanza che da martedì 1° settembre 2026 prenderanno il via lavori di rifacimento del manto stradale da parte di Acea Ato 2 in alcune vie del centro urbano, a conclusione degli interventi sulla rete idrica:
Via Aurelio Saffi fino al ponte della ferrovia
Via dei Pasqualetti fino all’incrocio con Via Flavia
Via Regina d’Italia
Via Armellini
Lavori esclusivamente in orario serale e notturno, a partire dalle ore 20:00, per limitare il più possibile i disagi alla cittadinanza.
Durante i lavori saranno previsti:
divieto di sosta con rimozione forzata
senso unico alternato, regolato da movieri o semaforo mobile
Si raccomanda di prestare attenzione alla segnaletica temporanea e di rispettare le disposizioni previste, contribuendo così al regolare svolgimento degli interventi.
L’Amministrazione comunale ringrazia cittadini e automobilisti per la collaborazione
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