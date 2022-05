L’amministrazione comunale di Bracciano ha organizzato una coinvolgente “caccia al tesoro” nel Museo civico di Bracciano per i bambini e le bambine provenienti dall’Ucraina, resa possibile grazie alla disponibilità del personale e degli operatori del Museo Civico. È stata un’occasione per regalare un momento di conoscenza della storia e del patrimonio nostro territorio. I bambini e le bambine hanno partecipato attivamente alla visita del Museo per poi godersi un gustoso gelato