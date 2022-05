Il primo maggio. Il punto di Emiliano Minnucci

Ci ritroviamo ogni anno a contare le lavoratrici e lavoratori che hanno perso la vita un luogo di lavoro o mentre svolgevano il proprio mestiere.

E nel giorno della festa dei lavoratori, come oggi 1 maggio, a dover riflettere sulle motivazioni di un numero sempre elevato, troppo.

Sfruttamento, diritti negati, mancato rispetto delle norme sulla sicurezza rappresentano, ancora oggi, le cause principali delle “morti bianche”.

Non è soltanto un fatto di pochi o mancati controlli, ma occorre investire, a tutti i livelli, per aprire una nuova stagione della cultura del lavoro e, soprattutto, della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Comunque, Buon 1 maggio di Festa e di Lotta, Emiliano Minnucci