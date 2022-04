Il Comune di Roma punta sulla sinergia fra scuole

Il Consigliere Delegato alle scuole di Città metropolitana di Roma, Daniele Parrucci, ha visitato stamane il Liceo “Socrate” di Roma, assieme al Presidente del Municipio VIII Amedeo Ciaccheri, la Consigliera Capitolina Valeria Baglio e l’Assessora alla scuola del Municipio Francesca Vetrugno.

“Assieme alle Vice Presidi De Mattheis e Acerbi, abbiamo fatto un sopralluogo alla struttura scolastica che presenta alcune problematiche legate alla sicurezza che risolveremo a breve grazie ad un intervento immediato per restituire la fruibilità di spazi esterni agli studenti del Liceo. Abbiamo concordato anche un intervento con i fondi Pnrr di circa 200 mila euro per il corretto ripristino del funzionamento dei servizi igienici del Liceo. Le nostre scuole, grazie alla collaborazione fondamentale tra Città metropolitana, Municipi, Roma Capitale e Dirigenza scolastica, tornano ad avere l’attenzione che meritano per garantire sicurezza e dignità in questi luoghi del sapere”. Così Daniele Parrucci, Consigliere Delegato alle scuole CMRC