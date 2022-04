A Roma si intensificano i controlli nelle aree protette

Dalle scorse settimane la Polizia metropolitana di Roma ha intensificato i controlli nelle aree protette nei fine settimana. Per garantire maggiore sicurezza e verificare l’integrità delle nostre Oasi naturali si è reso necessario uno sforzo maggiore nel pattugliare le Riserve naturali gestite dalla Città metropolitana di Roma. Confidiamo nella cittadinanza ad avere comportamenti responsabili nel rispetto dell’ambiente, in questa settimana di festività del primo Maggio e per le occasioni che vedranno le nostre oasi verdi popolarsi di turisti e amanti della natura. Ringrazio la nostra Polizia Locale per il lavoro impegnativo che sta affrontando e tutte le associazioni che attueranno un’opera di vigilanza e controllo per contrastare ogni atto di inciviltà e l’abbandono dei rifiuti. Così Rocco Ferraro, Consigliere Delegato all’Ambiente CMRC