Francia e Italia, sinergia scolastico-ambientale

A seguito del gemellaggio tra FareAmbiente Mee e il liceo Sainte-Thérèse Quimper, con sede in Francia, sono stati ospitati i ragazzi francesi in visita al lago di Bracciano per le attività di cittadinanza, facendoli interagire con studenti italiani del comprensorio di Bracciano con i quali hanno seguito il nostro “progetto scuole” sul cambiamento climatico e la biodiversità.

La delegazione francese, successivamente ha visitato il lago di Martignano e su espressa richiesta degli stessi, i ragazzi si sono impegnati fattivamente nella pulizia della spiaggia antistante il lungolago “Reginaldo Belloni” di Anguillara Sabazia, contribuendo al decoro e alla pulizia della cittadina e ricevendo così, i saluti del sindaco Angelo Pizzigallo e dell’amministrazione comunale , sempre attenta all’ambiente e ai giovani.

Spiega il responsabile di FareAmbiente per la provincia di Roma Andrea Mariani: “Siamo stati onorati di aver accolto i ragazzi francese e le loro docenti nel Consorzio del lago di Bracciano e averli fatti interagire con i nostri ragazzi”.

L’iniziativa che ha visto coinvolti i responsabili delle scuole di Bracciano, il presidente del Consorzio del lago Renato Cozzella, il sindaco Angelo Pizzigallo e l’amministrazione del Comune di Anguillara Sabazia, cui va il ringraziamento di Fare Ambiente e del laboratorio verde di Bracciano Anguillara che ha trovato interlocutori sensibili alle tematiche perseguite dai FareAmbiente.