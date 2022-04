Lanuvio, elezioni, l’amministrazione comunale in piazza

Quello delle campagne elettorali è sempre un tempi di bilanci. L’amministrazione comunale di Lanuvio non fa eccezione in questo e domani in un incontro pubblico in piazza, farà il punto sui progetti e sulle opere realizzati in questi anni. La lista civica “Lanuvio per la Democrazia” che supporta la candidatura di Andrea Volpi a Sindaco è, infatti, la stessa che ha sostenuto l’attuale sindaco Luigi Galieti e che può rivendicare anche come propri i successi raggiunti nelle ultime due consiliature.

“Domani racconteremo ai cittadini di Lanuvio tutto ciò che è stato fatto in questi anni – ha dichiarato il candidato alla carica di Sindaco Andrea Volpi. Ho la fortuna di essere stato prima consigliere comunale e poi assessore dell’amministrazione Galieti e questo mi permette di poter essere chiaro e trasparente con i cittadini poiché sono stato coinvolto in tutto ciò che è stato realizzato. Abbiamo scelto di fare un evento pubblico proprio per mostrare alla cittadinanza che il nostro programma per il futuro non è campato in aria ma parte da basi concrete, progetti già portarti a termine e da iniziative già programmate. Esistono diverse opere che non sono state concluse solo per questioni di tempo ma che diventeranno presto realtà ed è giusto che gli elettori sappiano cosa abbiamo fatto e cosa abbiamo intenzione di fare a partire dal 13 giugno”.

L’appuntamento è per domani, venerdì 22 aprile alle ore 17 a Piazza Vittime di Brescia – Lanuvio