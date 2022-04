Europa unita, a Palazzo Valentini l’incontro con gli studenti di Colleferro

l Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma ha ricevuto a Palazzo Valentini le classi terze del Liceo Scientifico “Guglielmo Marconi” di Colleferro, per un incontro educativo sui temi dell’Europa unita e del ruolo che gli enti locali hanno nel rendere effettivi gli investimenti possibili grazie ai fondi europei e in particolare alle risorse del PNRR.

“L’Europa dei popoli, l’Europa unita, si può costruire solo partendo dalle scuole. Nessun Governo, nessuno stato può essere protagonista di un’unione vera se non attraverso la promozione dell’impegno dei giovani e il coinvolgimento delle scuole e dell’università. Il ruolo che questo progetto ha per la Città metropolitana, Ente che grazie al Sindaco Gualtieri io rappresento, è quello di diffondere tra i giovani la cultura dell’Europa unita attraverso il dialogo, la conoscenza, la pace, il confronto effettivo con le generazioni più giovani”.

Insieme agli studenti, la professoressa Patrizia Lepore, la ricercatrice Giulia Costella, l’Avvocato Goffredo di Nota, la project manager Federica Sperti e Francesco Guadagno, Assessore al Comune di Colleferro.

Pierluigi Sanna, Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale.