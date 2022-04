Riceviamo e pubblichiamo – Roma, rifiuti, Ferraro plaude Gualtieri

“La scelta del Sindaco Roberto Gualtieri di chiudere definitivamente il ciclo dei rifiuti è l’ennesima dimostrazione dell’attenzione che ha nei confronti di Roma e della Città metropolitana e di rispetto verso i territori che per anni hanno dato il loro contributo alla Capitale. Siamo ad un punto di svolta, una decisione epocale che Roma e tutta l’area metropoliana aspettavano da anni. È una scelta strategica, aperta ad un confronto non ideologico, ma per una prospettiva riformista e che guarda all’Europa. Il lavoro dell’Assessora Sabrina Alfonsi rafforzerà questa scelta con l’incremento della raccolta differenziata che aumenterà dal 43% attuale al 65%. Un lavoro di squadra fondamentale, per risolvere il drammatico problema dello smaltimento dei rifiuti”. Rocco Ferraro, Consigliere Delegato all’Ambiente CMRC