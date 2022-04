Roma, XV Municipio, Torquati e Martelli puntano sul rilancio del territorio

“E’ on line, sul sito del Municipio XV, il nuovo bando per iniziative socio-culturali e commerciali per l’estate di Roma nord. Ancora un’altra opportunità, insieme alla rassegna culturale E_STATE INSIEME IN XV, per rilanciare il nostro territorio attraverso la riqualificazione delle zone più periferiche e la valorizzazione degli spazi già disponibili per la realizzazione di eventi.

Con “SPAZIO XV ESTATE”, e dieci aree individuate per attività e manifestazioni gratuite aperte alla cittadinanza, le nostre strade e i nostri quartieri tornano a vivere, dopo un difficile e lungo periodo di pandemia e un quinquennio in cui, nel municipio, non c’è stato spazio per iniziative di questo genere.

Un progetto che, a partire dal nostro insediamento, ha permesso una prima mappatura delle aree disponibili, un primo passo per una programmazione ancora più strutturata e organizzata che possa prevedere il coinvolgimento di altri quartieri e altre zone e garantisca lo sviluppo economico anche di aree del nostro municipio meno commerciali.

Aperta a organismi privati operanti nel settore culturale, artistico e dello spettacolo, che in forma singola e associata potranno programmare iniziative nel periodo tra il 10 giugno e il 30 settembre prossimo, il calendario dovrà prevedere anche attività ludico – didattiche dedicate ai bambini.

L’impegno che questo municipio, tra i primi ad aver pubblicato due bandi dedicati all’estate e al rilancio di Roma nord – che si aggiungono a quelli dell’amministrazione comunale – ha messo in questi primi mesi di lavoro per lo sviluppo di progetti dedicati a una porzione della città così eterogenea, pone questo territorio finalmente al centro, per una pianificazione che certamente non si fermerà all’estate.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessore al Commercio, Tommaso Martelli.