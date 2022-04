Amarcord musicale nel segno di Beatles, Dalla, Battisti e Morricone

In occasione del 60° anniversario dell’uscita del primo singolo dei Beatles “Love me do” e della nascita di Lucio Dalla e Lucio Battisti, Massimo Paffi ha omaggiato con talento i grandi artisti che hanno fatto la storia della musica, in due meravigliose serate. Eccellente esecuzioni dei loro brani e calda partecipazione di un numeroso pubblico. A coronare la bella musica d’autore, anche esecuzione di brani celebri di Ennio Morricone.