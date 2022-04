Il 15 aprile di 55 anni fa moriva Antonio de Curtis in arte Totò. «Al mio funerale sarà bello assai perché ci saranno parole, paroloni, elogi, mi scopriranno un grande attore: perché questo è un bellissimo paese, in cui però per venire riconosciuti qualcosa, bisogna morire». Totò (Napoli, 15 febbraio 1898 – Roma, 15 aprile 1967)