Regione Lazio, presentati gli asili nido Gea

Un progetto educativo dedicato alla prima infanzia che mette al centro l’inclusione, la cura del bambino e le sinergie territoriali.

Gli Asili Nido Gea sono la risposta concreta alle direttive regionali in materia (legge regionale n°7/2020″ – Disposizioni in materia di sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia), al centro del convegno organizzato dalla Cooperativa Sociale Gea che si è svolto oggi 15 aprile alle 17.30 presso lo Spazio Attivo di Lazio Innova di Viterbo. L’evento ha goduto del patrocinio della Regione Lazio e dell’intervento dell’Assessora Regionale alle Politiche Sociali Alessandra Troncarelli.

“L’incontro di oggi si è rivelato essere un importante momento di confronto sulle buone prassi da promuovere e valorizzare al fine di garantire un’adeguata crescita educativa delle bambine e dei bambini, assicurando pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco. Con la Legge regionale 5 agosto 2020, n.7 “Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia”, abbiamo ridefinito le regole dei servizi educativi per essere al passo con i tempi e le nuove esigenze delle famiglie. – ha affermato l’Assessora alle Politiche Sociali Welfare, Beni Comuni e ASP Alessandra Troncarelli -. Tante le novità introdotte come quella relativa al nido domestico che accoglie fino a un massimo di 5 minori di età compresa tra i 3 e i 36 mesi ed è realizzato in abitazioni private o in contesti di tipo domiciliare; lo spazio gioco, che coinvolge bambini dai 12 ai 36 mesi in un ambiente organizzato con finalità educative; l’outdoor education che prevede un’educazione connessa con il territorio, mediante il possibile coinvolgimento di fattorie, agriturismi, riserve naturali e parchi; i poli per l’infanzia, intesi come aree all’interno delle quali si trovano almeno un servizio educativo e una scuola per l’infanzia. Abbiamo voluto anche sostenere l’inclusione dei minori con bisogni educativi speciali prevedendo un progetto educativo personalizzato e integrato con le competenze sanitarie, adeguato alle esigenze individuali. Ricordo che alla base di uno sviluppo armonioso delle bambine e dei bambini ci deve essere sempre la competenza, amore e professionalità delle educatrici e degli educatori e pertanto non posso far altro che ringraziare la Cooperativa Gea che si adopera ogni giorno per il loro benessere e crescita equilibrata”.

A oggi, la Cooperativa Gea gestisce nove asili nido comunali nel territorio di Viterbo, Roma e Rieti, un numero cresciuto negli anni contestualmente all’esperienza e alle specializzazioni di Gea nel settore.

Un evento che ha messo in luce l’esperienza della Cooperativa Gea nella gestione del servizio nido ed i suoi capisaldi, come l’inclusione dei bambini con disabilità, la continuità educativa, la prevenzione e la rete territoriale. Con l’occasione, è stato presentato ufficialmente anche il nuovo logo del servizio e lo slogan che lo accompagna: Asili Nido Gea, verso un mondo da esplorare.

“Da tempo aspettavamo il momento giusto per organizzare un evento come questo, che raccontasse la mission del nostro servizio nido insieme ai professionisti del mondo della prima infanzia che collaborano con Gea nella realizzazione di un progetto educativo inclusivo ed innovativo. La Regione Lazio, attraverso le linee guida in materia, si è dimostrata sensibile a temi che subito abbiamo sentito nostri, come l’inclusione dei bambini più fragili, l’ascolto e l’attenzione ai bisogni delle famiglie, l’importanza della prevenzione di disturbi, come quelli legati al neurosviluppo, già dalla prima infanzia. Per questo ringrazio l’Assessora Alessandra Troncarelli per il suo far continuamente luce sui bisogni concreti del nostro territorio, attraverso provvedimenti che rendono il Terzo Settore parte attiva della rete e della traduzione dei bisogni in servizi” – ha affermato la Presidente della Cooperativa Sociale Gea, Alessandra Senzacqua.

A dare il proprio contributo, ognuno nel proprio settore, sono intervenuti professionisti del mondo educativo e sanitario legato all’infanzia che collaborano con Gea, l’Assistente Sociale del servizio di Neuro Psichiatria Infantile della Asl di Viterbo, Dott.ssa Linda Morini; la Responsabile dell’asilo nido comunale “Il Nido a Colori” di Viterbo gestito da Gea, Ester Veruschi; il medico pediatra degli asili nido comunali di Viterbo, Dott. Massimo Palumbo; la Responsabile di Attività Assistite con Animali in IAA, Debora Valentini.

L’evento è stato tradotto anche in LIS (Lingua dei segni italiana) dall’educatrice Ester Veruschi.