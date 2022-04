Oriolo Romano, sinergia fra arte, cura e sport

Domenica 24 aprile, nel Comune di Oriolo Romano, che patrocina l’evento, si svolgerà un’iniziativa di solidarietà per la prevenzione e la promozione della salute delle donne, in preparazione alla prossima Race for the Cure, a favore di Komen Italia, organizzazione italiana non profit impegnata nella lotta ai tumori al seno.

L’iniziativa parte dal presupposto di far convergere arte e cura, e gli spazi di Palazzo Altieri saranno lo scenario ideale per questo incontro simbolico. Proprio per questo, durante la giornata-evento, sono previsti momenti dedicati all’arte, con visite guidate, musica dal vivo e danza, seguiti da prestazioni diagnostiche gratuite di prevenzione e di promozione della salute femminile.



Dalle 9 alle 14, a Palazzo Altieri, saranno svolte visite guidate, previa prenotazione, nelle sale della dimora cinquecentesca, al centro del borgo rinascimentale di Oriolo Romano, accompagnate da intermezzi musicali, con la supervisione della direttrice Federica Zalabra. Il Palazzo ha da poco accolto opere d’arte “tornate a casa”, restaurate e rese fruibili al pubblico grazie all’iniziativa del Ministero dei Beni Culturali “100 Opere tornano a casa”.

Dalle 9.30 alle 16.30, nello “Spazio supporto donna”, si effettueranno prestazioni diagnostiche gratuite offerte dai volontari di Komen Italia, previa prenotazione. La “Carovana della prevenzione” è il programma nazionale itinerante di promozione della salute femminile di Komen Italia, che offre a un pubblico sempre più ampio attività gratuite di sensibilizzazione e prevenzione delle principali patologie oncologiche di genere.

Sarà inoltre possibile iscriversi alla Race for the cure 2022, prevista per il 5-8 maggio.



Alle 17.30, nello “Spazio supporto donna”, sarà proiettata la video performance di danza “Guardando le stelle”, con la direzione artistica della “danzaterapeuta” Mara Gentile. L’iniziativa “Dance for the cure”, alla seconda edizione, è nata proprio per far dialogare in concreto arte e cura grazie ai percorsi di danzaterapia realizzati in collaborazione con il Centro Komen Italia per i trattamenti integrati in oncologia della Fondazione Policlinico Gemelli. La danza, ambientata nelle sale del Palazzo, vede protagoniste pazienti che si sono confrontate o si confrontano con il tumore del seno: la danza si inserisce negli ambienti di Palazzo Altieri svelandone alcune bellezze e rendendone vivi gli spazi.

Giovedì 21 aprile, alle 11, è prevista la presentazione dell’evento alla stampa e al pubblico, nella Sala Degli Avi di Palazzo Altieri con diretta Facebook sul sito ufficiale del Comune oriolese.

L’evento in favore della Komen Italia è organizzato dallo “Spazio supporto donna” e dal Centro Komen Italia per i trattamenti integrati in oncologia della Fondazione Policlinico Gemelli, in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Lazio.

Riferimenti

guardandolestelle.oriolo@gmail.com

www.raceforthecure.it

terapie.integrate@policlinicogemelli.it

Spazio Supporto Donna

Comune di Oriolo Romano Informa